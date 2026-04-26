Ο φοροτεχνικός Χρήστος Καβαλάρης μίλησε στην ΕΡΤ για το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπέδων, εξηγώντας τις υποχρεώσεις των πολιτών, τις προθεσμίες καθαρισμού και τη διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης.

«Λοιπόν όσον αφορά το καθαρισμό των οικοπέδων, θέλω να μιλήσουμε σήμερα και για τις προθεσμίες. Ποιοι είναι υπεύθυνοι, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν και οι προθεσμίες», είπε ο κ. Καβαλάρης. «Αφορά τον καθαρισμό οικοπέδων που έχουν εντός σχεδίου πόλεως με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από 1η Απριλίου. Από 1η Απριλίου έως 15 Ιουνίου και φυσικά και τη συντήρηση μέχρι 15 Οκτωβρίου, που είναι η αντιπυρική περίοδος», τόνισε.

Επισήμανε ότι η υποβολή δήλωσης καθαρισμού γίνεται στην πλατφόρμα (akatharista.apps.gov.gr). Υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς είναι οι Δήμοι και η Πυροσβεστική. «Τώρα φέτος ξεχώρισαν», τόνισε και πρόσθεσε ότι ευθύνη για τον καθαρισμό έχουν και ο επικαρπωτής, ο οικονομέας, αλλά ακόμα και ο μισθωτής.

Ο κ. Καβαλάρης επεσήμανε ότι ακόμη και αν κάποιος είναι κάτοικος εξωτερικού, έχει την υποχρέωση να συντηρεί σωστά την περιουσία του. «Αν δεν μπορεί, μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του Δήμου του», είπε και αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Δήμου Αμαρουσίου, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού με τιμοκατάλογο 150 ευρώ για μισό στρέμμα και 230 ευρώ για το στρέμμα.

«Άρα η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον ιδιοκτήτη, αλλά και αυτόν που κάνει χρήση του ακινήτου σωστά», επεσήμανε ο κ. Καβαλάρης. «Ακριβώς όπως το είπατε, ακριβώς όπως το είπατε», απάντησε.

Αναφερόμενος στις προθεσμίες, είπε: «Χρειάζεται να πούμε ότι πρέπει να υποβάλεις τη δήλωση μέχρι 15 Ιουνίου. Προσοχή εδώ έχουμε κάποια δεδομένα. Πρέπει να δώσετε σημασία. Δηλαδή, θα υποβάλεις τη δήλωση αφού το καθαρίσεις. Υπάρχουν και μερικοί που λένε, εντάξει, έχω εγώ την υποχρέωση να κάνω το δηλωτικό μέχρι 15 Ιουνίου. Κάντε τώρα τη δήλωση και θα το καθαρίσω μετά».

«Εάν βρεθεί καταγγελία ότι έχεις κάνει δήλωση καθαρισμού και δεν έχεις προβεί σ’ αυτό, το πρόστιμο είναι αρκετά τσουχτερό, φτάνει και τα 2.000 ευρώ και είναι ψευδής δήλωση και έχει και 6 μήνες φυλάκιση παρακαλώ», προειδοποίησε.

Αν κάποιος το ξεχάσει μέχρι τις 15 Ιουνίου, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ, όπως διευκρίνισε. «Οπότε, λίγο προσοχή με τις ημερομηνίες και φυσικά πρέπει να το συντηρήσει καθαρό από εύφλεκτα υλικά, φύλλα, κλαδιά, οτιδήποτε, μέχρι 31 Οκτωβρίου, που είναι και το τέλος της αντιπυρικής περιόδου», ανέφερε.

Ο κ. Καβαλάρης τόνισε τη σημασία της αποσαφήνισης του τι σημαίνει «οικείος Δήμος» και πρόσθεσε: «Σωστά».

Αναφέρθηκε επίσης σε μια δύσκολη περίπτωση που αφορά κάποιον που θέλει να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά το περιβάλλουν διπλανά οικόπεδα στα οποία δεν έχει πρόσβαση. «Υπάρχουν και τέτοια ερωτήματα, αρκετά δύσκολα. Εκεί θα πρέπει να αποδείξεις είτε με φωτογραφίες είτε με ό,τι μέσα έχεις γραπτώς πάντα. Πάντα μιλάμε στο δημόσιο, γραπτώς, προς το Δήμο σου, έτσι ώστε να μην βρεθείς σε κάποια δύσκολη θέση», είπε.

Για τον όρο συντήρησης του καθαρισμού καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο, ο κ. Καβαλάρης εξήγησε ότι η προθεσμία είναι 15 Ιουνίου, και πρόσθεσε: «Κάπου εκεί θα κινηθούν όλοι να κάνουν όλα όσα πρέπει και μετά του χρόνου πάλι».

Όσον αφορά τη συντήρηση του καθαρισμού, ο φοροτεχνικός ανέφερε: «Πώς τεκμαίρεται; Υπάρχει πάντα ο κακός». Παράλληλα, τόνισε την υποχρέωση τεκμηρίωσης: «Γιατί αν δεν υπάρχει, είναι και αυτό ένα πρόβλημα». Ο Δήμος, όπως εξήγησε, είναι υπεύθυνος να βλέπει ποια οικόπεδα είναι καθαρά και ποια όχι, και η πρώτη όχληση θα γίνει από τον Δήμο, κατέληξε ο κ. Καβαλάρης.