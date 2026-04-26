Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-17, 25-22)
Για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης ο Αζαμάτ Χοσόνοβ
Ο Αζαμάτ Χοσόνοβ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης που διεξάγεται στην Αλβανία, επικρατώντας με 2-1 του Νουρόβ από τη Βόρεια Μακεδονία και παίρνοντας το εισιτήριο για τον αγώνα που θα κρίνει την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ο Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του σε υψηλό […]
Τσιτσιπάς: «Κυνηγάω τέτοιου είδους μεγάλες νίκες, είναι σημαντικές»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε μία σημαντική επιτυχία στη φετινή σεζόν, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο του Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, συνεχίζοντας την πορεία του στο Masters της ισπανικής πρωτεύουσας. Η νίκη αυτή αποτελεί την τέταρτη του Τσιτσιπά μέσα στο 2026 απέναντι σε αντίπαλο που βρίσκεται εντός της πρώτης ενδεκάδας της παγκόσμιας κατάταξης. Η αρχή […]
Αδιανόητη επίδοση στον Μαραθώνιο του Λονδίνου: Ο Σάγουε έγινε ο πρώτος που τερμάτισε σε κάτω από δύο ώρες
Μια ιστορική στιγμή καταγράφηκε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, καθώς δύο αθλητές κατάφεραν να τρέξουν τα 42,195 χλμ σε χρόνο κάτω από τις δύο ώρες, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Κενυάτης Σεμπάστιαν Σάγουε ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή τερματισμού με εντυπωσιακό χρόνο 1:59:30, ακολουθούμενος από τον Αιθίοπα Γιόμιφ Κετζέλτσα, ο οποίος τερμάτισε σε 1:59:41. […]
Δυνατές στιγμές στον 20ο επετειακό Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» – Ποιοι ήταν οι νικητές (photos)
Ολοκληρώθηκε ο 20ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μ. Αλέξανδρος» της Θεσσαλονίκης. Συνολικά συμμετείχαν 16.500 δρομείς από κάθε γωνιά του κόσμου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή, χαρίζοντας μας στιγμές συγκίνησης. Ο μαραθώνιος που ξεκίνησε σήμερα το πρωί είχε αφετηρία την Πέλλα και τερματισμό στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στους άνδρες, την κορδέλα έκοψε […]
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Πότε και Που θα δείτε τον δεύτερο τελικό της Volley League ανδρών
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 26 Απριλίου στις 18:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο PAOK Sports Arena, για τον δεύτερο τελικό της Volley League ανδρών. Το «τριφύλλι» έκανε το 1-0 στη σειρά, επικρατώντας 3-1 στο Μετς (25-22, 25-15, 33-35, 25-16). Η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, με τους γηπεδούχους να επιδιώκουν τη νίκη που θα […]