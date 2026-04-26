Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/4/26) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, όταν ένας 36χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 17:00 στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 58χρονος.

Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.Σ

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 58χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη. Λόγω του τροχαίου, στην περιοχή δημιουργήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται σταδιακά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τροχαίο:

«Απογευματινές ώρες σήμερα (26-04-2026) στην Εγνατία Οδό (ύψος Δερβενίου) με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε».