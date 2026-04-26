Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, κλάσης Nimitz, επιχειρεί αδιάκοπα προβάλλοντας τη ναυτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν οι μισοί από τους 5.000 άνδρες και γυναίκες του πληρώματος εργάζονται σε εξαντλητικές νυχτερινές βάρδιες 12 ωρών, ώστε η πλωτή αυτή αεροπορική βάση να παραμένει συνεχώς έτοιμη για μάχη. Ο αδιάλειπτος αυτός κύκλος επιτρέπει στις αμερικανικές δυνάμεις να εκτελούν αποστολές οποιαδήποτε στιγμή του εικοσιτετραώρου.

Νυχτερινή συντήρηση αεροσκαφών

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι μηχανικοί αεροπορίας πραγματοποιούν εντατική συντήρηση στα μαχητικά F-35C. Υπό το φως των κόκκινων λαμπτήρων, που προστατεύουν τη νυχτερινή όραση, το προσωπικό επιθεωρεί τα ηλεκτρονικά συστήματα και αντικαθιστά εξαρτήματα των κινητήρων. Οι αυστηροί έλεγχοι διασφαλίζουν την αδιάκοπη επιχειρησιακή ετοιμότητα των αεροσκαφών του Αμερικανικού Ναυτικού. Κατάστρωμα 4,5 στρεμμάτων στο σκοτάδι

Η απογείωση μαχητικών πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από ένα κινούμενο κατάστρωμα 4,5 στρεμμάτων, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, απαιτεί ακριβή συντονισμό. Οι υπεύθυνοι καταστρώματος χρησιμοποιούν στολές με χρωματική κωδικοποίηση και φωτεινές ράβδους για να καθοδηγούν τους πιλότους. Η απαιτητική αυτή νυχτερινή συνεργασία διασφαλίζει την αδιαμφισβήτητη ναυτική υπεροχή των ΗΠΑ.

Δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες A4W

Κάτω από το κατάστρωμα, οι τεχνικοί των μηχανών επιτηρούν αδιάκοπα δύο τεράστιους πυρηνικούς αντιδραστήρες τύπου A4W. Η νυχτερινή βάρδια παρακολουθεί τα συστήματα πρόωσης και τις μονάδες αφαλάτωσης που παράγουν πόσιμο νερό. Η αθόρυβη εργασία τους στα χαμηλότερα επίπεδα του πλοίου κρατά σε συνεχή κίνηση το υπερπλοίο των 100.000 τόνων.

Απόλυτη καθαριότητα στο κατάστρωμα

Πριν την ανατολή του ήλιου, οι διαθέσιμοι ναύτες παρατάσσονται για τον καθιερωμένο έλεγχο απορριμμάτων στην πίστα απογείωσης. Με φακούς στο χέρι, εντοπίζουν και απομακρύνουν ακόμα και τα μικρότερα μεταλλικά αντικείμενα. Η διαδικασία αυτή αποτρέπει ζημιές στους ευαίσθητους κινητήρες των αμερικανικών μαχητικών. Τέσσερα ζεστά γεύματα το 24ωρο

Η υποστήριξη ενός ενεργού στρατιωτικού πληρώματος όλο το εικοσιτετράωρο απαιτεί τεράστια οργανωτική προσπάθεια από την ομάδα μαγειρείου. Οι κουζίνες του πλοίου προσφέρουν τέσσερα πλήρη γεύματα ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου ειδικού νυχτερινού σνακ. Η σωστή σίτιση των νυχτερινών βαρδιών διατηρεί το υψηλό ηθικό και την αντοχή του πληρώματος σε παρατεταμένες επιχειρήσεις.

Τέλος, η αδιάλειπτη λειτουργία του USS Abraham Lincoln κατά τη διάρκεια της νύχτας στερεί από οποιονδήποτε αντίπαλο τη δυνατότητα ανασύνταξης. Οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις εκμεταλλεύονται το σκοτάδι για να διεξάγουν αθέατες επιχειρήσεις, διατηρώντας έτσι το τακτικό πλεονέκτημα. Η συνεχής επιχειρησιακή ετοιμότητα καθιστά το αεροπλανοφόρο μια μοναδική δυνατότητα στρατηγικής ισχύος με παγκόσμια εμβέλεια.

Πηγή: Wionnews.com