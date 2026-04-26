Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στο πλοίο «Νήσος Σάμος» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, στη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς – Χίος – Λέσβος, όταν ομάδα επιβατών Ρομά άναψε τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο του πλοίου.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το kalloninews, το περιστατικό προκάλεσε την αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης. Από τους εκτοξευτήρες εκλύθηκε νερό σε όλο τον χώρο, προκαλώντας αναστάτωση και στιγμές πανικού μεταξύ των επιβατών.

Το νερό που εκτοξεύθηκε είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν και υλικές ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.