Τα ξημερώματα της Κυριακής (26/04), η Τίγκρες φιλοξένησε τη Μαζατλάν για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι διέσυραν τον αντίπαλό τους, επικρατώντας με 5-1.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν το ευρύ σκορ του αγώνα, αλλά ο συγκινητικός αποχαιρετισμός των φιλάθλων της μεξικανικής ομάδας στον Αντρέ-Πιερ Ζινιάκ. Ο 40χρονος Γάλλος επιθετικός, πιθανότατα, δε θα βρίσκεται και τη νέα χρονιά στους «κιτρινόμπλε».

¡Increíble mosaico! 👏 La afición de Tigres se rifó y organizó este extraordinario gesto al minuto 10 del partido ante Mazatlán, como homenaje a André-Pierre Gignac. La leyenda estaría viviendo sus últimos minutos como universitario. Aquí es donde los fifas lloran 🥹 pic.twitter.com/es2z9MdvWj — SoyReferee (@SoyReferee) April 25, 2026

Οι οπαδοί της Τίγκρες, θέλοντας να τον ευχαριστήσουν για την πολύχρονη προσφορά του στο σύλλογο, δημιούργησαν ένα απίθανο κορεό, στο οποίο αναπαρίσταται ο Γάλλος, αλλά και η σημαία της Γαλλίας και του Μεξικού. Ακόμη, όλο το γήπεδο τραγουδούσε ρυθμικά το όνομα του θρύλου της Τίγκρες.

