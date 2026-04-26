Τα ξημερώματα της Κυριακής (26/04), η Τίγκρες φιλοξένησε τη Μαζατλάν για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι διέσυραν τον αντίπαλό τους, επικρατώντας με 5-1.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν το ευρύ σκορ του αγώνα, αλλά ο συγκινητικός αποχαιρετισμός των φιλάθλων της μεξικανικής ομάδας στον Αντρέ-Πιερ Ζινιάκ. Ο 40χρονος Γάλλος επιθετικός, πιθανότατα, δε θα βρίσκεται και τη νέα χρονιά στους «κιτρινόμπλε».

Οι οπαδοί της Τίγκρες, θέλοντας να τον ευχαριστήσουν για την πολύχρονη προσφορά του στο σύλλογο, δημιούργησαν ένα απίθανο κορεό, στο οποίο αναπαρίσταται ο Γάλλος, αλλά και η σημαία της Γαλλίας και του Μεξικού. Ακόμη, όλο το γήπεδο τραγουδούσε ρυθμικά το όνομα του θρύλου της Τίγκρες.

