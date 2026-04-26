Το βράδυ του Σαββάτου (25/04) πραγματοποιήθηκε ο τελικός του Asian Champions League ανάμεσα στην Αλ Αχλί Σαουντί και την Ζέλβια. Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ασίας, επικρατώντας εκείνης της Ιαπωνίας στην παράταση με 1-0.

Ωστόσο, πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, και πιο συγκεκριμένα στο 76′, παίκτες και φιλάθλοι έμειναν αποσβολωμένοι, παρακολουθώντας τη σφοδρή σύγκρουση δύο παικτών της τυπικά φιλοξενούμενης ομάδας. Οι ποδοσφαιριστές της Ζέλβια, στην διαδικασία εφαρμογής προπονητικής τακτικής, τράκαραν και έπεσαν ακαριαία στον αγωνιστικό χώρο.

Το ιατρικό τιμ του συλλόγου παρενέβη άμεσα, περιθάλποντας τους τραυματίες.

