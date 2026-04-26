Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε σήμερα (26/4) το μεσημέρι στο Telekom Center Athens και παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR.

Σημειώνεται πως το πρωί της Δευτέρας (27/4) οι πράσινοι θα προπονηθούν εκ νέου στην Αθήνα πριν αναχωρήσουν για τη Βαλένθια, εν όψει των Game 1 και Game 2 με την Valencia Basket για τα Playoffs της EuroLeague.