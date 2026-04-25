ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76
Δημοφιλή
LIVE: Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson
Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από EPT2 ΣΠΟΡ. Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ με Μύκονο – Επιστρέφει ο Σαμοντούροβ
Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί απέναντι στη Μύκονο με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός πλάνων για το παιχνίδι βρίσκονται οι Σλούκας, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ. Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να τους αφήσει εκτός εξάδας ξένων, ενώ ο αρχηγός της ομάδας θα προφυλαχθεί ενόψει της συνέχειας. Την ίδια στιγμή, θετικά είναι τα νέα για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος […]
Ο Ντε Λαρέα της Βαλένθια δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft
Σημαντικό βήμα στην καριέρα του έκανε ο Σέρχιο Ντε Λαρέα, καθώς ο νεαρός γκαρντ της Βαλένθια δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο 20χρονος Ισπανός (1.96 μ.) αποτελεί ένα από τα πιο υποσχόμενα περιφερειακά ταλέντα της ομάδας, έχοντας ενεργό ρόλο κυρίως στη Liga Endesa, όπου καταγράφει 9.3 πόντους […]
Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς για την απουσία του από τις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague
Η EuroLeague ανακοίνωσε τις δύο κορυφαίες πεντάδες της regular season, όμως η απουσία του Μάικ Τζέιμς από αυτές προκάλεσε αίσθηση και άμεση αντίδραση από τον ίδιο. Ο ηγέτης των Μονεγάσκων, που αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της διοργάνωσης και MVP της σεζόν 2024, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή αυτή. […]
MVP των Play-In της EuroLeague ο Τι Τζέι Σορτς
Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της φάσης των Play-In της EuroLeague, μετά την καθοριστική του εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μονακό, που έδωσε στους «πράσινους» την πρόκριση στα playoffs. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παρκέ, πραγματοποιώντας την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε μια […]