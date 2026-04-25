Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε νικηφόρα την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL, επικρατώντας με 97-76 της Μυκόνου στο Telekom Center Athens, έχοντας πλέον στρέψει την προσοχή του στα playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» δεν χρειάστηκε να ανεβάσουν ιδιαίτερα στροφές, κάνοντας σωστή διαχείριση δυνάμεων ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων της επόμενης εβδομάδας.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός δωδεκάδας τους Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν χρησιμοποιήθηκε μόνο στην πρώτη περίοδο.

Κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 16 πόντους, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 15 πόντους και απόλυτη ευστοχία από τα 6,75μ., καθώς και ο Ματίας Λεσόρ που πρόσφερε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά και πήραν από νωρίς τον έλεγχο με Γκραντ, Γκριγκόνις και Λεσόρ να δίνουν ρυθμό για το 19-10 στα μέσα της πρώτης περιόδου.

Η Μύκονος αντέδρασε προσωρινά, μειώνοντας με Γερομιχαλό, Κάναντι και Άπλμπι στο 21-18, όμως το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε 25-18 για τους γηπεδούχους.

Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ανεβάσουν ένταση και με διαδοχικά τρίποντα πλησίασαν στο 34-31, όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα με σερί 9-0 και ξέφυγε ξανά. Το ημίχρονο έκλεισε στο +15 (50-35), δείχνοντας τη διαφορά ποιότητας και βάθους.

Στο δεύτερο μέρος η Μύκονος έκανε προσπάθειες να μείνει κοντά στο σκορ, αλλά τα τρίποντα των Γκραντ και Μήτογλου «κλείδωσαν» το ματς στο 61-43.

Μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, Σορτς, Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ έγραψαν το 69-53, με το παιχνίδι ουσιαστικά να έχει κριθεί.

Η τέταρτη περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει άνετα στο τελικό 97-76, συνεχίζοντας χωρίς απώλειες και χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76

