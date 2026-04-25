Στο περιθώριο της παρουσίας της οικογένειας Αντετοκούνμπο και του Ρίτσαρντ Σιάο, το ενδιαφέρον στο Αλεξάνδρειο στράφηκε και σε μια εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Νίκος Γκάλης έφτασε περίπου 20 λεπτά πριν το τζάμπολ του Άρης–Πανιώνιος και γνώρισε εντυπωσιακή αποθέωση από τον κόσμο, που σηκώθηκε όρθιος για να τον χειροκροτήσει. Η παρουσία του θρύλου του Άρη προκάλεσε εκρηκτική ατμόσφαιρα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική σχέση του με τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

