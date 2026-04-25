ΟΝίκος Ρογκαβόπουλος τοποθετήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Βαλένθια στη σειρά των playoffs της Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μυκόνου με 97-76, στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, οι «πράσινοι» έκαναν μια καλή πρόβα τζενεράλε πριν το ταξίδι στην Ισπανία, όπου θα ξεκινήσει η κρίσιμη σειρά των αγώνων για τη Euroleague.

Ωστόσο, είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος αναδείχθηκε ως rising star της EuroLeague και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν, στις οποίες αναφέρθηκε στη σειρά των playoffs.

Χαρακτηριστικά είχε πει: «Μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ! Όλοι μπορούν να νικήσουν τον οποιονδήποτε στη EuroLeague».

Πάνω σε αυτές τις δηλώσεις τοποθετήθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ, δείχνοντας εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Ο ίδιος σχολίασε: «Η αντίπαλη ομάδα το έχει σίγουρο ότι θα περάσει. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει κίνητρο και θίγεται και ο εγωισμός παιδιών με κορυφαία κλάση».

Και συνέχισε: «Δεν έχουμε το πλεονέκτημα, αυτή είναι η κατάσταση. Θα είχαμε μεγάλο αβαντάζ, αλλά έχουμε δει ότι δεν παίζει ρόλο η έδρα. Θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε στο Final Four. Υπάρχει πίστη στην ομάδα. Γενικά έχει βελτιωθεί πολύ η εικόνα μας από την επιστροφή του Λεσόρ, όπως και η είσοδος του Χέιζ-Ντέιβις. Βρισκόμαστε όσο γίνεται και καλύτερα πλέον. Η χρονιά έχει τα πάνω της και τα κάτω της, χρειάζεται επιμονή και προσπάθεια».