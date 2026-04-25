Ο ΠΑΟΚ, επιθυμώντας την κατάκτηση του 9ου Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του, αντιμετωπίζει στις 20:30 τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Στην ενδεκάδα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει την ομάδα του με το 4-2-3-1, με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα, οι Κένι και Μπάμπα θα καλύψουν τις θέσεις των ακραίων μπακ, ενώ το δίδυμο στα στόπερ αποτελείται από τους Κετζιόρα και Μιχαηλίδη.

Στο κέντρο, οι Οζντόεφ και Μεϊτέ αναλαμβάνουν τον ρόλο των αμυντικών μέσων, με τους Ζίφκοβιτς και Τάισον να κινούνται στα δύο άκρα. Στη θέση «10», ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα έχει την ευθύνη της δημιουργίας, πίσω από τον Μύθου, ο οποίος θα αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.