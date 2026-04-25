Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε της Καρδίτσας με 91-80, στη Ρόδο. Η ομάδα των Δωδεκανήσων με αυτή τη νίκη της εισήλθε στο… νήμα στην πρώτη προνομιούχα οκτάδα και κέρδισε ένα εισιτήριο για τα Playoffs της Stoiximan GBL.

Ο ΠΑΟΚ, ορμώμενος από τη νίκη του απέναντι στην Μπιλμπάο, επικράτησε του Αμαρουσίου με 101-85. Οι «ασπρόμαυροι», με αυτήν τη νίκη τους, τερμάτισαν 3οι στην κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL. Το Μαρούσι, παρά την ήττα του, ανανέωσε τη συμμετοχή του στην κορυφαία κατηγορία, τερματίζοντας στη 12η θέση.

Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε του Ηρακλή με 97-85 και, ταυτόχρονα, τον άφησε εκτός οκτάδας.

Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα 91-80

Ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε την πολυπόθητη νίκη οκτάδας στη Stoiximan GBL, επικρατώντας της Καρδίτσας με 91-80 στην 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Με αυτή τη νίκη, οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 8-16, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στα play-off, ενώ η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έπεσε στο 7-17 και αποκλείστηκε από την οκτάδα.

Ο Άρης Λυκογιάννης είδε την ομάδα του να δείχνει επιθετική πολυφωνία, με τους Τσάσον Ραντλ και Ντέιβιντ Νίκολς να ηγούνται με 19 και 14 πόντους αντίστοιχα. Ακολουθήθηκαν από τον Τέβιν Μακ και τον Ντάνιελ Άκιν, οι οποίοι σημείωσαν 14 και 12 πόντους, συνεισφέροντας σημαντικά στην επίθεση.

Από την πλευρά της Καρδίτσας, ο Άρον Εστράδα ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ ο Ντάμιεν Τζέφερσον ακολούθησε με 14 πόντους και 4 ασίστ. Ο Νόα Χόρχλερ βοήθησε με 9 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μπράντον Τζέφερσον πρόσθεσε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΠΑΟΚ – Μαρούσι 101-85

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Μαρουσίου με 101-85 στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL, εξασφαλίζοντας μια άνετη νίκη πριν τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup με την Μπιλμπάο. Οι Θεσσαλονικείς κυριάρχησαν επιθετικά και κράτησαν τον έλεγχο του αγώνα. Το Μαρούσι, παρά την ήττα, παραμένει στην κατηγορία, χάρη στην ήττα του Πανιωνίου από τον Άρη.

Για το Μαρούσι, ο Γουόκερ ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, ενώ ο Ρέινολντς ακολούθησε με 17. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, οι Ντίμσα και Ταϊρί συνδύασαν 34 πόντους και «καθάρισαν» για την ομάδα τους.

Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής 97-85

Ο Προμηθέας ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL με θετικό πρόσημο, επικρατώντας 97-85 του Ηρακλή στην 26η αγωνιστική. Η ομάδα της Πάτρας ισοφάρισε το ρεκόρ της στους 8 νίκες και 16 ήττες, όσα και ο Ηρακλής. Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, με τους γηπεδούχους να εξασφαλίζουν τη νίκη στο τελευταίο δεκάλεπτο με μια δυνατή επίθεση.

Κορυφαίος για τον Προμηθέα ήταν ο Γκραντ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, ενώ ο Ρομπ Γκρέι συνέβαλε με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την πλευρά του Ηρακλή, που μετά την ήττα του έμεινε εκτός playoffs, ο Κρις Σμιθ ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ πρόσθεσε 18 πόντους και 9 ασίστ.

