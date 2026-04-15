Το απόγευμα της Τετάρτης (15/4, 18:00) ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο «Παλατάκι», στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται στην 4η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 14-7, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» είναι στην 6η με 13-7.

Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του στον τελικό του FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στο ελληνικό πρωτάθλημα μετράει τρεις σερί νίκες και κυνηγάει την 3η θέση.

Ο Άρης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς μετρά οκτώ συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να τις κάνει εννέα μέσα στην έδρα του “αιωνίου” αντιπάλου. Ο κόουτς του Άρη έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, εκτός του Βασίλη Καζαμία ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προπονήθηκε κανονικά και θα δώσει το “παρών” στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 18:00 το απόγευμα.