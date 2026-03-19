Η Stoiximan GBL όρισε τις δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL στην «PAOK Sports Arena», ήταν αρχικά προγραμματισμένο το Σάββατο 14/3. Όμως ο «Δικέφαλος του Βορρά» ζήτησε αναβολή, κάτι που έγινε δεκτό.

To ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ορίστηκε τελικά, για την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας Περιστέρι – Άρης για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στη 1 Απριλίου και ώρα 17:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Αρχικά το ματς ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου, όμως τότε οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες για το Κύπελλο.