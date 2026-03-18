Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ηττήθηκε από το Περιστέρι, ωστόσο το ευρύ προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα ήταν αρκετό για να του χαρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Europe Cup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης «σφράγισε» το εισιτήριο για τους «4», συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία.

Παρά τη σημασία της πρόκρισης, η πιο έντονη στιγμή της βραδιάς ήρθε μετά το τέλος της αναμέτρησης. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του «Δικεφάλου» συγκεντρώθηκαν στο παρκέ για να τιμήσουν τη μνήμη του Κλεομένη, ενός 20χρονου οπαδού που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Με τον προπονητή Παντελή Μπούτσκο στην πρώτη γραμμή, σύσσωμη η ομάδα κράτησε μια φανέλα με το όνομα του εκλιπόντος, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα σεβασμού και μνήμης. Η συμβολική αυτή κίνηση ανέδειξε το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλητισμού και τη σημασία της ενότητας μέσα στην ομάδα.

Δείτε την φωτογραφία