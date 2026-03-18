Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στους «4» του FIBA Europe Cup ανεβάζει σε 68 τον συνολικό αριθμό των ελληνικών συμμετοχών σε ημιτελικούς ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αυτή είναι η 7η φορά που φτάνει σε ημιτελική φάση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο μετά και την πρόκρισή του στους «4» του Europe Cup.

Η πρώτη εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε ημιτελικά έγινε το 1989-90 απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στο Κύπελλο Κυπελλούχων. Ακολούθησαν οι παρουσίες το 1991 (Ντινάμο Μόσχας), το 1992 (Ολίμπια Λουμπλιάνα), το 1996 (Ζάλγκιρις Κάουνας), ο ημιτελικός του Final-4 του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1993 με αντίπαλο την Μπένετον Τρεβίζο, οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Κόρατς το 1994 με τον Πανιώνιο και η περσινή συμμετοχή απέναντι στη Σολέ στο FIBA Europe Cup.

Από τις 67 προηγούμενες παρουσίες ελληνικών ομάδων σε ημιτελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οι 35 οδήγησαν σε τελικούς. Η ομάδα με τις περισσότερες παρουσίες σε ημιτελικά είναι ο Παναθηναϊκός με 16, ακολουθούμενος από τον Ολυμπιακό (14), τον Άρη (10) και την ΑΕΚ (9).

Σε ό,τι αφορά τα τελικά, η πρώτη θέση ανήκει στον Ολυμπιακό με 9 παρουσίες, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 8, ο ΠΑΟΚ 6, η ΑΕΚ 5 και ο Άρης 4.