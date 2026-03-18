Η ΑΕΚ πηγαίνει στο Βερολίνο για να αντιμετωπίσει την Άλμπα (20:00, CosmoteSport4) στην «Uber Arena» στην αυλαία της φάση των «16» του Basketball Champions League. Σε μία αναμέτρηση που είναι «τελικός» για την πρώτη θέση του Group J, με την «Ένωση» να χρειάζεται νίκη ή ήττα μέχρι 8 πόντους για να «κλειδώσει» την κορυφή.

Για την ίδια αγωνιστιή του BCL, η Καρδίτσα φιλοξενείται από την Τόφας (19:00, CosmoteSport5) στο «Tofas Spor Salonu», σε ένα παιχνίδι που δεν επηρεάζει τη βαθμολογία.

Η βαθμολογία του ομίλου

ΑΕΚ: 5-0 Άλμπα: 4-1 Τόφας Μπούρσα: 1-4 Καρδίτσα: 0-5

Το Περιστέρι Betsson υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου) για το δεύτερο παιχνίδι των προημιτελικών του FIBA Europe Cup (19:30, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ)

Ο «Δικέφαλος» είχε κερδίσει με 101-77 στην «Πυλαία» και καλείται να υπερσπιστεί το +24 για να βρεθεί στα ημιτελικά. Από την άλλη, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έχει δύσκολο έργο μπροστά της και θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα