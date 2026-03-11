Επιβλητική στη τελευταία περίοδο η ΑΕΚ, επιβλήθηκε της Τόφας με 96-88 και πέτυχε το 5 στα 5 σε νίκες στους «16» του BCL.

Το απόλυτο ζει και βασιλεύει για την ΑΕΚ. Στη Sunel Arena η «Ένωση» είχε ορισμένες δυσκολίες απέναντι στην αδιάφορη Τόφας, αλλά βρήκε λύσεις στο φινάλε του αγώνα και επιβλήθηκε με 96-88. Πέτυχε έτσι το 5/5 στον όμιλο και είναι πολύ κοντά στο να πάρει την πρωτιά.

Κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ ενώ σπουδαίο ματς έκανε και ο Γκρέι που είχε 13 πόντους με 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους, που είχαν ήδη αποκλειστεί, ο Φλόιντ έκανε τρομερό ματς με 20 πόντους, αλλά ήταν άστοχος στις τελευταίες επιθέσεις.

Με συνεχόμενους πόντους από τον Φιζέλ η ΑΕΚ προηγήθηκε με 10-5 στο 4′, αλλά στη συνέχεια η Τόφας αντέδρασε και βρέθηκε εκείνη στο +3 (10-13, 6′). Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, οι Τούρκοι προηγήθηκαν και με +5 (36-41, 17′) για να τελειώσει το ημίχρονο στο 49-51.

Η Ένωση μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και με καλάθια των Μπάρτλεϊ και Λεκαβίτσιους βρέθηκε στο 59-57 στο 25′ και στο 72-68 στο τέλος της περιόδου. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ προηγήθηκε με +8 (87-79, 37′) χάρη σε καλάθια των Μπράουν και Γκρέι, τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε στο 96-88.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88