Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται σε «καλές συζητήσεις» τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας πως στόχος του παραμένει η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε για την κατάσταση στη Ρωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πότε είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά με τον Πούτιν, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. «Κάνω συζητήσεις μαζί του και κάνω συζητήσεις με τον πρόεδρο Ζελένσκι, και καλές συζητήσεις», σημείωσε, χωρίς να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκαν οι συνομιλίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «το μίσος μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι είναι γελοίο. Είναι τρελό. Και το μίσος είναι κακό πράγμα. Το μίσος είναι κακό πράγμα όταν προσπαθείς να διευθετήσεις κάτι, αλλά θα γίνει».

Ο Τραμπ έχει δεσμευθεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, η σύγκρουση συνεχίζεται.