H ναυαρχίδα της Mercedes-Benz η EQS μπήκε για ένα σύντομο λίφτινγκ και πλέον η ανανεωμένη εκδοχή της EQS έχει νέα τεχνολογικά στοιχεία, όπως το κόκπιτ που εντυπωσιάζει αλλά και το νέο τιμόνι που παραπέμπει σε αεροπορικού τύπου. Ειδικότερα, η φρεσκαρισμένη λιμουζίνα που κινείται αμιγώς ηλεκτρικά προσφέρει στο εσωτερικό ατελειωτα μόνιτορ για τα συστήματα πολυμέσων, τόσο για τον οδηγό όσο και για τους πίσω επιβάτες.

Ξεχωρίζει ο ψηφιακός βοηθός MBUX που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και το ηχοσύστημα Burmester προσφέρει ήχο 4D Surround και 39 ηχεία.

Είναι χαρακτηριστικό το τιμόνι που θυμίζει αυτό του κινηματογραφικού «Κιτ» ενώ οι χώροι είναι απλά αυτοκρατορικοί. Προσφέρεται σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις που μπορούν να φορτίσουν με μέγιστη ισχύ 350 kW, που σημαίνει ότι σε 10 λεπτά μπορεί να γεμίσει με 320 χλμ αυτονομίας!

Η βασική έκδοση είναι η EQS 400 που αποδίδει 367 ίππους, ενώ συνεχίζει η EQS 500 4Matic με 475 ίππους και η EQS 580 4Matic που φτάνει τους 585 ίππους. Πάντως, το μεγάλο της πλεονέκτημα ότι η φίρμα έχει προικίσει την EQS 450+, με αρκετά χιλιόμετρα αυτονομίας όπου θα μπορεί μετά από ένα πλήρες φουλάρισμα να ταξιδεύει 926 χλμ.