Η Εθνική Ελλάδας απέσπασε ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Εθνική Σουηδίας στη Στοκχόλμη, σε ένα φιλικό παιχνίδι με ένταση και δυνατές στιγμές μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημοσίευσε βίντεο από την παρακάμερα του αγώνα, παρουσιάζοντας όσα δεν κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Το υλικό αποτυπώνει το πάθος των διεθνών στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο, αλλά και τη στήριξη του κόσμου που βρέθηκε στις εξέδρες της Strawberry Arena.

Μέσα από τα πλάνα, αναδεικνύεται το κλίμα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τη «γαλανόλευκη» να δείχνει ξανά το πάθος και τη μαχητικότητά της μέχρι το φινάλε.