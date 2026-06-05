Θύμα βιασμού καταγγέλει πως έπεσε 18χρονη Βρετανίδα που έκανε διακοπές στο Ηράκλειο της Κρήτης, από συμπατριώτη της, μέσα σε τουαλέτα μπαρ στα Μάλια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη ενώ η νεαρή γυναίκα διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής. Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, στο μπαρ συνάντησε έναν 19χρονο Βρετανό, τον οποίο είχε δει άλλη μία φορά στο παρελθόν, χωρίς να διατηρούν φιλικές σχέσεις, σύμφωνα με το cretalive.

Σύμφωνα τους ισχυρισμούς της ίδιας, ο νεαρός την οδήγησε την 18χρονη στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου φέρεται να τη βίασε. Σε σύλληψη του 19χρονου προχώρησε η αστυνομία, με τον νεαρό να αρνείται τις κατηγορίες και να υποστηρίζει ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής (05.06.2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέα.