Φινλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω κοινωνικών δικτύων, καθώς και για διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, Τετάρτη.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 2019 και 2022, με τα θύματα να είναι ηλικίας 9 έως 15 ετών.

Τον Δεκέμβριο, η φινλανδική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι ερευνά την υπόθεση και ότι ένας 27χρονος φέρεται να διέπραξε 364 σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων. Ωστόσο, η εισαγγελία αποφάσισε να μην προχωρήσει σε δίωξη για τρεις από αυτές τις υποθέσεις.

Κατά την αστυνομία, χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες άγνωστων παιδιών βρέθηκαν στο κινητό του δράστη το 2022, όταν η συσκευή ελέγχθηκε στο πλαίσιο άλλης ποινικής έρευνας.

Ο άνδρας προσέγγιζε τα παιδιά μέσω του Snapchat, ζητώντας τους να τραβήξουν και να του στείλουν υλικό με ελάχιστα ρούχα ή γυμνά, καθώς και να εκτελέσουν σεξουαλικές πράξεις.

Όπως αναφέρει ο εισαγγελέας, οι κύριες κατηγορίες περιλαμβάνουν ιδιαίτερα επιβαρυμένη σεξουαλική βία σε βάρος ανηλίκων και διανομή εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου με παιδιά.

Ο κατηγορούμενος έχει παραδεχτεί εν μέρει τις πράξεις του. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.