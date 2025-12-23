Ο γνωστός ηθοποιός Ράσελ Μπραντ είναι πλέον αντιμέτωπος με δύο ακόμη κατηγορίες – βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης – καθώς δύο ακόμη γυναίκες κατέθεσαν εναντίον του. Οι νέες κατηγορίες έρχονται να προστεθούν στις αρχικές κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν τον Απρίλιο και σχετίζονται με τέσσερις γυναίκες.

Στο παρελθόν, ο Μπραντ είχε κατηγορηθεί για δύο κατηγορίες βιασμού, μία άσεμνης επίθεσης και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Ο ίδιος είχε δηλώσει αθώος για τις προηγούμενες κατηγορίες.

Ο ηθοποιός αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ στις 20 Ιανουαρίου 2026 σχετικά με τις δύο πρόσθετες κατηγορίες, ενώ η δίκη για τις πέντε αρχικές κατηγορίες έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο Δικαστήριο του Σάουθγουορκ στις 16 Ιουνίου 2026.

Ο αρχιεπιθεωρητής Ταρίκ Φαρούκι, επικεφαλής της έρευνας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, απηύθυνε έκκληση σε μάρτυρες να προσέλθουν. Όπως τόνισε, οι γυναίκες που έχουν υποβάλει αναφορές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τις δύο νέες κατηγορίες, λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

Παράλληλα, η αστυνομία προτρέπει οποιονδήποτε έχει πληροφορίες ή έχει επηρεαστεί από την υπόθεση να επικοινωνήσει μαζί της. Υποστήριξη παρέχεται επίσης μέσω του ανεξάρτητου φιλανθρωπικού οργανισμού Rape Crisis, μέσω της 24ωρης Γραμμής Υποστήριξης για Θύματα Βιασμού και Σεξουαλικής Κακοποίησης.

Με πληροφορίες από Skynews