Το μεγάλο ταλέντο του λιθουανικού μπάσκετ, Μάτας Μπουζέλις, ετοιμάζεται να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής ομάδας της χώρας του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 21χρονος φόργουορντ των Σικάγο Μπουλς επιβεβαίωσε ότι θα ενισχύσει τη Λιθουανία το προσεχές καλοκαίρι, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την πρώτη του συμμετοχή σε επίπεδο ανδρών με το εθνόσημο.

Ο Μπουζέλις θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του NBA και πλέον οι Λιθουανοί θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν και με τα χρώματα της Εθνικής ομάδας.

Τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με το Σικάγο, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 16,3 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1,5 μπλοκ ανά αγώνα.