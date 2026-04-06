Για να μπουν όλοι στο κλίμα του Πάσχα, το ποδόσφαιρο στη Λιθουανία υιοθέτησε έναν ιδιαίτερο τρόπο για την επιλογή πλευράς πριν από την έναρξη των αγώνων, αντικαθιστώντας το κλασικό στρίψιμο του νομίσματος.

Πλέον, ο διαιτητής καλεί τους αρχηγούς των ομάδων να διαλέξουν από ένα βαμμένο αυγό μέσα από ένα καλάθι και στη συνέχεια να τα τσουγκρίσουν μεταξύ τους. Ο νικητής της πασχαλινής… «μονομαχίας» κερδίζει το δικαίωμα να επιλέξει πλευρά ή κατοχή μπάλας για την έναρξη της αναμέτρησης.

Η συγκεκριμένη παράδοση υπήρχε ήδη στα χαμηλότερα πρωταθλήματα της χώρας, όμως πρόσφατα υιοθετήθηκε και στην κορυφαία κατηγορία, την A Lyga, προκαλώντας χαμόγελα στους φιλάθλους και κάνοντας το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο viral.