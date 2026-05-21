Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν όταν τετραώροφο κτίριο κατοικιών κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη στην πόλη Φεζ. Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό στο Μαρόκο που αναζωπύρωσε ανησυχίες για την ασφάλεια των παλιών κτιρίων.

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στη Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Ραμπάτ. Έως και το βράδυ της Πέμπτης, οι ομάδες διάσωσης συνέχισαν τις έρευνες κάτω από τα ερείπια, εν μέσω φόβων ότι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι.

حادث مأساوي بفاس بعد انهيار مبنى سكني بحي النقبي يُخلف ضحايا وسط سباق لإنقاذ العالقين pic.twitter.com/CIlWmwvmao — Daily Morocco (@DaillyMorocco) May 21, 2026

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ στο Μαρόκο, έδειξαν ομάδες διάσωσης και κατοίκους της περιοχής να συμμετέχουν στον καθαρισμό των συντριμμιών και στο σκάψιμο στα ερείπια. Αναζητούσαν επιζώντες ενώ η κλίμακα καταστροφής και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο σημείο είναι πολύ μεγάλες.

Κατεπείγουσα έρευνα

Οι αρχές στο Μαρόκο επιβεβαίωσαν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης ανακοίνωσαν επείγουσα έρευνα για να διαπιστωθούν η αιτία και οι συνθήκες της κατάρρευσης του κτιρίου.

لعنة البنايات الآيلة للسقوط تضرب فاس مجددا.. قتلى وجرحى في انهيار مروعhttps://t.co/XE4UX1lppp pic.twitter.com/PAUxNqPyV7 — Chouf TV (@chouftv_ma) May 21, 2026

Οι αρχές ζήτησαν επίσης από τους κατοίκους των γειτονικών κτιρίων να εκκενώσουν τα σπίτια τους ως προφύλαξη. Καθώς υπάρχει φόβος να καταρρεύσουν περισσότερα κτίρια και να κινδυνεύσουν.

Ανησυχία για την πόλη Φεζ

Το περιστατικό αυτό έρχεται μήνες μετά από παρόμοια στη Φεζ, από τις ιστορικές πόλεις στο Μαρόκο. Περισσότερο αξιοσημείωτη ήταν η κατάρρευση δύο κτιρίων τον περασμένο Δεκέμβριο. Τότε έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 22 άτομα.

Η Φεζ είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις στο Μαρόκο. Χρονολογείται από τον 8ο αιώνα μ.Χ. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα σε πληθυσμό. Διαθέτει ιστορικές γειτονιές και κτίρια που αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με τις υποδομές και την αστική ασφάλεια.

Un immeuble de quatre étages dans le quartier de Ain Noqbi s’est effondré tôt ce matin.https://t.co/5Sr5J7eWVU pic.twitter.com/Vweeu4fxeE — Maroc Hebdo (@marochebdo) May 21, 2026

Ορισμένες από τις παλιές συνοικίες της Φεζ αντιμετωπίζουν περιστασιακές καταρρεύσεις κατοικιών. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με ερειπωμένες κατασκευές. Αυτό έχει οδηγήσει σε επανειλημμένες εκκλήσεις για επιτάχυνση των σχεδίων αποκατάστασης και συντήρησης και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Το πρόβλημα στατικότητας είναι μεγάλο σε αρκετές ιστορικές πόλεις στο Μαρόκο. Οι αιτίες περιλαμβάνουν την υποβάθμιση παλαιών κτιρίων, ειδικά στις αρχαίες συνοικίες που περιέχουν κατασκευές που χρονολογούνται αιώνες πριν.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές στο Μαρόκο εργάζονται σε προγράμματα για την αποκατάσταση και συντήρηση ιστορικών και ερειπωμένων κτιρίων. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες καταρρεύσεις αναζωπυρώνουν τη συζήτηση σχετικά με την ταχύτητα των εργασιών συντήρησης και την αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων.