Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αλμερία της Ισπανίας, όταν ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά ύστερα από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που φέρεται να δέχθηκε από έναν 12χρονο, κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου σάλας.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 19:00 σε δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις στη συνοικία Villablanca. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν τις Αρχές για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, κατά την οποία ο ανήλικος τραυματίστηκε στο γόνατο από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του το μετέφερε σε ιατρικό κέντρο για περαιτέρω εξετάσεις. Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το τραύμα ήταν επιφανειακό και δεν εμπνέει ανησυχία.

Η οικογένεια του 13χρονου εξέφρασε έντονη αγανάκτηση για το περιστατικό. Ο πατέρας του παιδιού κατήγγειλε δημόσια το γεγονός μέσω των κοινωνικών δικτύων, τονίζοντας ότι η επίθεση σημειώθηκε ενώ τα παιδιά έπαιζαν κανονικά. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την ασφάλεια σε τέτοιους χώρους και δήλωσε αποφασισμένος να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποδοθούν ευθύνες.

Μετά την καταγγελία, στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλεξαν μαρτυρίες και στοιχεία για το περιστατικό. Η συμβολή των παρευρισκομένων αποδείχθηκε καθοριστική για την ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του συμβάντος, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα βίαιο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σε χώρο που προορίζεται για αθλητισμό και ψυχαγωγία.