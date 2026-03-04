Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε η συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, με συγγενείς θυμάτων της 17 Νοέμβρη να κάνουν λόγο για «ματωμένη τηλεθέαση». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και της πρωτοβουλίας «Ως Εδώ», η προβολή της συνέντευξης χαρακτηρίζεται ως προσβολή στη μνήμη των θυμάτων. Οι συγγενείς τονίζουν ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη δεν συνιστά δημοσιογραφική επιτυχία, αλλά «μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα».

«Αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που αναδημοσίευσε ο Κώστας Μπακογιάννης.