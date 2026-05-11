Γεμάτο είναι και σήμερα το τηλεοπτικό πρόγραμμα, με σπουδαίες αναμετρήσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δράση σε ATP και WTA Ρώμης, αλλά και ελληνικές μάχες σε χάντμπολ και futsal.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD – ATP Masters 1000 Ρώμη
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD – ATP Masters 1000 Ρώμη
- 16:30 ΕΡΤ2 – ΠΑΟΚ – ΟΦ Νέας Ιωνίας | 3ος Ημιτελικός Α1 Χάντμπολ Γυναικών
- 19:00 Novasports 6HD – WTA 1000 Ρώμη
- 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD – ATP Masters 1000 Ρώμη
- 19:00 ΕΡΤ2 – ΑΕΚ – Δούκας | 1ος Τελικός Futsal Super League
- 21:00 COSMOTE SPORT 2 HD – Αλ Τααβόν – Αλ Αχλί | Roshn Saudi League
- 21:05 Novasports 6HD – WTA 1000 Ρώμη
- 21:30 Novasports Start – Ουέσκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’ | La Liga 2
- 21:45 COSMOTE SPORT 1 HD – Νάπολι – Μπολόνια | Serie A
- 22:00 Novasports Premier League – Τότεναμ – Λιντς | Premier League
- 22:00 Novasports 1HD – Ράγιο Βαγιεκάνο – Χιρόνα | La Liga
- 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD – Μίλγουολ – Χαλ | Championship
- 22:15 COSMOTE SPORT 5 HD – Ρίο Άβε – Σπόρτινγκ Λισαβόνας | Liga Portugal
- 22:15 COSMOTE SPORT 8 HD – Τοντέλα – Μορεϊρένσε | Liga Portugal
- 22:15 COSMOTE SPORT 6 HD – Βιτόρια Γκιμαράες – Κάζα Πία | Liga Portugal
- 22:15 COSMOTE SPORT 3 HD – Μπενφίκα – Μπράγκα | Liga Portugal
