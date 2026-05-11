Μία ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στο μεγάλο Clasico ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, όταν φίλαθλος έκανε πρόταση γάμου.
Το ζευγάρι «έκλεψε» για λίγο τα βλέμματα από το ντέρμπι, με την απάντηση φυσικά να είναι θετική και τον κόσμο να αποθεώνει τη ρομαντική κίνηση. Το ιδανικό φινάλε για τους φίλους των «Μπλαουγκράνα» ήρθε λίγο αργότερα, καθώς μετά το 2-0 οι «μπλαουγκράνα» πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα.
- Η όμορφη κίνηση του Βινίσιους μετά το Clasico: Συγχάρηκε τους παίκτες της Μπαρτσελόνα για το πρωτάθλημα