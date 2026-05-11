Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στα Χανιά, έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο πατίνι και κινούνταν σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το πατίνι εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να τραυματιστούν από την πτώση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.