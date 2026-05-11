Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε την «ετοιμότητά του για πραγματικές διαπραγματεύσεις», όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία «πίεσε» τον Ρώσο πρόεδρο να προχωρήσει σε διάλογο, παρά τη συνέχιση των σφοδρών επιθέσεων στη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το Κίεβο επιδιώκει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις συνομιλίες, ενώ παράλληλα προετοιμάζει μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων 1.000 προς 1.000 με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, αν η Μόσχα επαναλάβει επιθέσεις μεγάλης κλίμακας, η Ουκρανία θα απαντήσει άμεσα, επισημαίνοντας πως κάθε διαπραγμάτευση πρέπει να εξασφαλίζει διαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας.

Σε βραδινή του ομιλία, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η χώρα του είναι εδώ και καιρό έτοιμη για συνομιλίες και πως το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί μια συγκεκριμένη μορφή διαλόγου. «Τώρα ο ίδιος ο Πούτιν λέει ότι είναι επιτέλους έτοιμος για πραγματικές συναντήσεις. Τον πιέσαμε λίγο, και προετοιμαζόμαστε για συναντήσεις εδώ και πολύ καιρό, οπότε πρέπει να βρούμε μια μορφή. Πρέπει να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, να εγγυηθούμε αξιόπιστα την ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα του απείχε από επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας για δύο ημέρες, καθώς η Ρωσία δεν πραγματοποίησε μαζικές επιχειρήσεις την ίδια περίοδο. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε πραγματικό «σιωπητήριο» στις συγκρούσεις κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

«Αλλά στις περιοχές της πρώτης γραμμής, στις κοινότητες κοντά στο μέτωπο, δεν υπήρχε ειρήνη. Οι Ρώσοι συνεχίζουν την επιθετική τους δραστηριότητα σε εκείνες τις περιοχές που είναι βασικές για αυτούς. Υπάρχουν βομβαρδισμοί, υπήρξαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων στο μέτωπο» παρατήρησε ο Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε, το Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν περισσότερες από 150 ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις, πάνω από 100 βομβαρδισμοί και σχεδόν 10.000 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι. «Δηλαδή, στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός δεν “σιωπά” και δεν προσπαθεί καν… Όλες οι ουκρανικές μονάδες μας ενεργούν με αντανακλαστικό τρόπο, υπερασπιζόμενοι τις θέσεις μας ακριβώς όπως χρειάζεται», κατέληξε ο Ζελένσκι.