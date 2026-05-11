Ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που αποβιβάστηκαν από κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια Νησιά διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, όπως ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Κυριακής Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο επιβάτης δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την προστασία των υπολοίπων ταξιδιωτών.

Η πτήση τσάρτερ που μετέφερε τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που διασώθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε από την Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί του ισπανικού αρχιπελάγους στα ανοιχτά της δυτικής Αφρικής, με προορισμό την Ομάχα της Νεμπράσκα, όπου αναμενόταν να προσγειωθεί νωρίς τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι διασωθέντες επρόκειτο να μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, όπου λειτουργεί ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενη μονάδα καραντίνας. Εκεί θα εξεταζόταν αν είχαν έρθει σε στενή επαφή με άτομα που εμφάνισαν συμπτώματα και θα αξιολογούνταν ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

«Ένας επιβάτης θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης της Νεμπράσκα κατά την άφιξή του, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες θα οδηγηθούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας για αξιολόγηση και παρακολούθηση. Ο επιβάτης που θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης βρέθηκε θετικός στον ιό, αλλά δεν παρουσιάζει συμπτώματα», δήλωσε η Κέιλα Τόμας, εκπρόσωπος του Nebraska Medical Center.

Το MV Hondius έφτασε στην Τενερίφη το πρωί της Κυριακής, με τις ισπανικές αρχές να ξεκινούν τη διαδικασία εκκένωσης ανά εθνικότητα. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι με μικρά σκάφη, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν να ολοκληρωθεί η αποβίβαση έως τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, με εξαίρεση τα 30 μέλη του πληρώματος που παρέμειναν επί του πλοίου.

Όπως έγινε γνωστό, στους επιβάτες ζητήθηκε να αφήσουν τις αποσκευές τους στο πλοίο και να κρατήσουν μόνο μια μικρή τσάντα με βασικά αντικείμενα, όπως κινητό τηλέφωνο και διαβατήριο, για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης της διαδικασίας.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, επιβεβαίωσε μέσω X ότι «οι περισσότεροι επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius αποβιβάστηκαν με επιτυχία σήμερα».

Συμπτώματα Χανταϊού εμφάνισε επιβάτης που επαναπατρίστηκε

Ένας από τους πέντε Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν στη Γαλλία την Κυριακή παρουσίασε συμπτώματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Εμφάνισε συμπτώματα στην πτήση επαναπατρισμού», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με την ιστοσελίδα lefigaro.fr. «Οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας. Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη και θα υποβληθούν σε εξετάσεις και αξιολόγηση της υγείας τους», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα εκδοθεί απόψε διάταγμα για την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης των κρουσμάτων επαφής, στο πλαίσιο της προστασίας του γενικού πληθυσμού.

Σημειώνεται ότι, οι επαναπατρισθέντες βρίσκονται ήδη υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλονται σε εξειδικευμένες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου.

Από την πλευρά τους, οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη της κατάστασης. Η επιτήρηση των περιστατικών έχει ενταθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που θα καθορίσουν την επόμενη φάση στη διαχείριση του περιστατικού.

Αυτοαπομόνωση για τους Βρετανούς επιβάτες

Οι Βρετανοί που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχρεωθούν να παραμείνουν σε αυτοαπομόνωση για 45 ημέρες. Δεν θα τους επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς για τη μετάβασή τους στις κατοικίες τους.

Μετά το τέλος της περιόδου απομόνωσης, ειδικοί δημόσιας υγείας θα αποφασίσουν αν οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν την καραντίνα στο σπίτι ή σε άλλη κατάλληλη τοποθεσία, ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Σε ανάρτησή της στο X, η υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper ανέφερε: «Ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν αδιάκοπα ώστε οι επιβάτες του MV Hondius να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με ειδική πτήση το βράδυ, με όλα τα μέτρα δημόσιας υγείας σε ισχύ. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκε με την Ισπανία, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και τον ΠΟΥ για τον συντονισμό ασφαλών επαναπατρισμών».

Χαμηλός κίνδυνος

Χαμηλούς κινδύνου για το κοινό διαπιστώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την επιδημία του Χανταϊού, όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους. Ο ίδιος επανέλαβε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

«Έχουμε επαναλάβει την ίδια απάντηση πολλές φορές», ανέφερε. «Δεν πρόκειται για άλλη μια περίπτωση Covid. Και ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός. Επομένως, δεν πρέπει να φοβούνται και δεν πρέπει να πανικοβάλλονται», πρόσθεσε.

Παρά τη διαβεβαίωση του ΠΟΥ, οι αρχές στο λιμάνι της Γκραναδίγια στην Τενερίφη εφάρμοσαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας κατά την εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius. Οι εργαζόμενοι και οι επιβάτες φορούσαν προστατευτικές στολές, μάσκες και αναπνευστήρες, ενώ βίντεο του Associated Press κατέγραψε τη διαδικασία απολύμανσης στον διάδρομο προσγείωσης.

Η Ντιάνα Ρόχας Άλβαρεζ, επικεφαλής των επιχειρήσεων υγείας του ΠΟΥ στην Τενερίφη, σημείωσε ότι οι επιβάτες ένιωσαν ανακούφιση. «Ήταν υπέροχο να βλέπουμε όλα τα λεωφορεία να βγαίνουν και τους ανθρώπους πραγματικά χαρούμενους που βρέθηκαν ξανά στη στεριά και επαναπατρίστηκαν», δήλωσε.

Οι ισπανικές αρχές διευκρίνισαν ότι όσοι αποβιβάζονται θα ελέγχονται για συμπτώματα και δεν θα έχουν επαφή με τον τοπικό πληθυσμό μέχρι να ολοκληρωθούν οι πτήσεις εκκένωσης. Την επιχείρηση επιβλέπουν ο Τέντρος, καθώς και οι υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας.

Η πορεία του ιού

Η επιδημία του Χανταϊού αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις 2 Μαΐου, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος εξακολουθεί να εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το κοινό παραμένει χαμηλός. Ο ιός μεταδίδεται συνήθως μέσω επαφής με ούρα ή περιττώματα τρωκτικών, ενώ το στέλεχος των Άνδεων μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, να περάσει από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής.

Μέχρι τις 8 Μαΐου, είχαν καταγραφεί οκτώ κρούσματα που συνδέονταν με το πλοίο — έξι επιβεβαιωμένα και δύο πιθανά. Οι επιβάτες εξετάστηκαν κατά την άφιξή τους στην Τενερίφη και όλοι ήταν ασυμπτωματικοί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Ισπανίας.

Ένας Γάλλος επιβάτης παρουσίασε αργότερα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής, με αποτέλεσμα πέντε άτομα να τεθούν σε απομόνωση, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Μέχρι τις 9 Μαΐου, τρεις επιβάτες — ένα ολλανδικό ζευγάρι και ένας Γερμανός υπήκοος — είχαν χάσει τη ζωή τους.

Επτά Αμερικανοί επιβάτες παρακολουθούνται σε πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ άλλες περιοχές, όπως το Νιου Τζέρσεϊ και η Γιούτα, ανέφεραν υπό παρακολούθηση άτομα που είχαν εκτεθεί στον ιό. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, μυϊκούς πόνους, ρίγη, ναυτία, βήχα και δυσκολία στην αναπνοή.

Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους επανέλαβε ότι η επιδημία αυτή «δεν είναι ένα ακόμη Covid-19». Οι επιβάτες και το πλήρωμα αποβιβάστηκαν με ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα, ενώ το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολύμανση, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Τα διεθνή μέτρα ασφαλείας

Ο ΠΟΥ συστήνει στις χώρες προέλευσης των επιβατών ενεργή παρακολούθηση και καθημερινούς υγειονομικούς ελέγχους, είτε στο σπίτι είτε σε ειδικές εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε η επικεφαλής επιδημιολόγος του οργανισμού, κάθε χώρα μπορεί να εφαρμόσει τη δική της πολιτική, ωστόσο οι οδηγίες του ΠΟΥ είναι σαφείς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπει 72 ώρες καραντίνας και έξι εβδομάδες αυτοαπομόνωσης, ενώ η Γαλλία αποφάσισε οι πέντε επιβάτες της πτήσης της Κυριακής να παραμείνουν στο νοσοκομείο «μέχρι νεωτέρας».

Στην Ολλανδία, αεροσκάφος εκκένωσης προσγειώθηκε στο Αϊντχόβεν με 26 επιβάτες από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι Ολλανδοί πολίτες επέστρεψαν στα σπίτια τους για έξι εβδομάδες απομόνωσης, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν σε χώρους καραντίνας.

Η Αυστραλία αποστέλλει αεροσκάφος για την απομάκρυνση πολιτών της και γειτονικών χωρών, ενώ η Νορβηγία έστειλε αεροπλάνο-ασθενοφόρο με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για τη μεταφορά ασθενών υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της χώρας.