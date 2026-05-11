Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της Turkish Airlines κατά την προσγείωσή του στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, την Κατμαντού. Το περιστατικό οδήγησε τις αρχές να κλείσουν προσωρινά τον αερολιμένα για περίπου μία ώρα, έως ότου η κατάσταση τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ, οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus 333 (σ.σ. συντομογραφία του A330-300), που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προς την Κατμαντού, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Η φωτιά ξέσπασε σε πίσω δεξιά τροχό του συστήματος προσγείωσης, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.