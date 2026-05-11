Νέα μεγάλη άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, φτάνοντας στο 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο, με τις αυξήσεις σε καύσιμα, ενέργεια και βασικά τρόφιμα να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα καύσιμα κίνησης και σε βασικά είδη διατροφής όπως το μοσχάρι, τα φρούτα και τα λαχανικά.

Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τους καταναλωτές, καθώς ο πληθωρισμός καταγράφει νέο «άλμα» μέσα σε έναν μήνα. Οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ την ίδια στιγμή αυξήσεις παρατηρούνται και σε βασικά προϊόντα διατροφής, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος ζωής.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και σε κρέατα, καφέ, φρούτα και λαχανικά.

Νέο «άλμα» για τον πληθωρισμό

Απρίλιος: 5,4%

Μάρτιος: 3,9%

«Φωτιά» οι τιμές στα καύσιμα

Απρίλιος 2025 – Απρίλιος 2026

Πετρέλαιο θέρμανσης: +53,2%

Άλλα καύσιμα: +42,4%

Πετρέλαιο κίνησης: +32,4%

Φυσικό αέριο: +19,3%

Αεροπορικές μεταφορές: +18,6%

Βενζίνη: +17,1%

Ηλεκτρικό ρεύμα: +14%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων

Μοσχάρι: +19,2%

Αρνί – κατσίκι: +13,3%

Μαργαρίνη – φυτικά λίπη: +11,6%

Καφές: +7,9%

Φρούτα: +7,5%

Λαχανικά: +7,1%

Σοκολάτα: +7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ