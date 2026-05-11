Ήλιος, θάλασσα, στιγμές χαλάρωσης. Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, τόσο οι συζητήσεις των πολιτών επικεντρώνονται στις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Ωστόσο, οι δυσκολίες που συναντούν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες, φαίνεται πως επηρεάζουν τις ημέρες της καλοκαιρινής χαλάρωσης.

Απλησίαστες οι διακοπές

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε πέρυσι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το 2025 το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν προγραμμάτισε να πάει διακοπές. Το 48% απάντησε πως έκανε διακοπές, αλλά το 33% ότι απέδρασε για λιγότερες μέρες.

Το 14% δήλωσε πως ταξίδεψε όπως κάθε χρόνο και μόλις το 1% ξεκουράστηκε περισσότερες ημέρες από ό,τι στο παρελθόν. Η ίδια εικόνα φαίνεται ότι θα επικρατήσει και φέτος.

Και μπορεί το καλοκαίρι να παραμένει συνώνυμο της ξεγνοιασιάς για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όμως η οικονομική πραγματικότητα φαίνεται πως καθορίζει πλέον όχι μόνο τον προορισμό αλλά και το αν θα υπάρξουν τελικά διακοπές.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν οι πολίτες θα καταφέρουν έστω μία μικρή απόδραση ή αν το φετινό καλοκαίρι θα μείνει μόνο στα σχέδια.