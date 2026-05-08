Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θέτει σε εφαρμογή το φετινό πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών, με προορισμούς τη Χίο και τα Κύθηρα. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση ενεργοποιούνται τα «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026», με στόχο τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν γρήγορα, καθώς το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων διαρκεί μόλις πέντε ημέρες, ενώ ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυστηρά προκαθορισμένος. Οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες που θα διατεθούν καλύπτουν έξοδα διαμονής, εστίασης και μετακινήσεων, αποτελώντας το «κλειδί» για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στα δύο νησιά.

Ακολουθούν οι βασικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μην χάσουν την ευκαιρία για μια ψηφιακή «απόδραση» το καλοκαίρι του 2026.

Διαδικασία συμμετοχής και φάσεις υλοποίησης

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από τις 14 έως και τις 18 Μαΐου 2026. Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων καθορίζεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026».

Η δράση θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο και Ιούνιο 2026, ενώ η δεύτερη θα ακολουθήσει από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο 2026. Τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Όροι χρήσης και επιλέξιμες επιχειρήσεις

Η ψηφιακή κάρτα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: διαθέτουν φυσικά τερματικά αποδοχής καρτών (POS), δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν στους Δήμους Χίου και Κυθήρων, όπως ορίζεται στους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

Η υλοποίηση της δράσης ανατίθεται στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κατσαφάδος υπογράμμισε: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια στοχευμένη παρέμβαση στήριξης περιοχών με ιδιαίτερες ανάγκες, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και τον εγχώριο τουρισμό. Ιδιαίτερα για νησιωτικές περιοχές όπως η Χίος και τα Κύθηρα, η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει με σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία, που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχύτητα στη διάθεση των πόρων. Παράλληλα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούμε προϋποθέσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Καλούμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να στηρίξουν ενεργά τους προορισμούς αυτούς, συμβάλλοντας στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας».