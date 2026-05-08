Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό της, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται, λύθηκε το χειρόφρενό του κι άρχισε να κυλάει.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:40 το μεσημέρι στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η 45χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, φέρει κατάγματα στο σώμα, χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.