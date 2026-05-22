Ο αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει σημαντικό μέρος των αποθεμάτων του σε προηγμένα συστήματα αεράμυνας, καθώς χρησιμοποίησε πολύ περισσότερα πυρομαχικά υψηλής τεχνολογίας για την υπεράσπιση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ιράν, σε σχέση με τις ποσότητες που χρησιμοποίησαν οι ίδιες οι ισραηλινές δυνάμεις. Οι εκτιμήσεις αυτές προέρχονται από το Πεντάγωνο και δημοσιεύονται στη Washington Post.

Όπως αναφέρουν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος, η ανισορροπία αυτή αναδεικνύει το βάρος που έχει αναλάβει η Ουάσινγκτον στην αντιμετώπιση των ιρανικών βαλλιστικών επιθέσεων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury». Παράλληλα, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και τις παγκόσμιες αμυντικές τους δεσμεύσεις.

Η κατανομή των αναχαιτιστικών και η επιχειρησιακή επιβάρυνση

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν πάνω από 200 αναχαιτιστικά του συστήματος THAAD για την προστασία του Ισραήλ —σχεδόν το μισό του συνολικού αμερικανικού αποθέματος— καθώς και περισσότερους από 100 πυραύλους SM-3 και SM-6 από ναυτικές μονάδες στην ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, το Ισραήλ χρησιμοποίησε λιγότερους από 100 πυραύλους Arrow και περίπου 90 συστήματα David’s Sling, ορισμένα εκ των οποίων αξιοποιήθηκαν για την αναχαίτιση επιθέσεων από ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν σε Υεμένη και Λίβανο.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην αμερικανική εφημερίδα αποτυπώνουν σπάνια την πραγματική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. «Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί», ανέφερε η Κέλι Γκριέκο από το Stimson Center, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ επωμίστηκαν το μεγαλύτερο μέρος της αεράμυνας, ενώ το Ισραήλ διατήρησε τα δικά του αποθέματα. Όπως πρόσθεσε, η παραγωγική δυνατότητα των ΗΠΑ δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τον ρυθμό κατανάλωσης.

Ανησυχίες συμμάχων και προειδοποιήσεις για νέα κλιμάκωση

Η έλλειψη αναχαιτιστικών έχει προκαλέσει ανησυχία και σε συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, κυρίως την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, που στηρίζονται στην αμερικανική αποτρεπτική ισχύ έναντι της Βόρειας Κορέας και της Κίνας. «Το κόστος αυτό μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα μέτωπα που δεν έχουν σχέση με το Ιράν», σημείωσε η ίδια αναλύτρια.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν τη στενή συνεργασία των δύο χωρών και την αποτελεσματικότητα της πολυεπίπεδης ισραηλινής αεράμυνας. Παρόλα αυτά, οι εκτιμήσεις του Πενταγώνου δείχνουν μια πιο άνιση κατανομή βαρών. Όπως ανέφερε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περίπου 120 περισσότερα αναχαιτιστικά και αντιμετώπισαν διπλάσιο αριθμό ιρανικών πυραύλων.

Σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης, όπως έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν ακόμη περισσότερα αναχαιτιστικά, καθώς το Ισραήλ έχει θέσει ορισμένες μονάδες αεράμυνας εκτός λειτουργίας για συντήρηση. «Η ανισορροπία πιθανότατα θα ενταθεί αν ξαναρχίσουν οι μάχες», ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η θέση του Πενταγώνου και της ισραηλινής πλευράς

Το Πεντάγωνο, σε ανακοίνωσή του, υπερασπίστηκε τη διαχείριση των στρατιωτικών πόρων, υπογραμμίζοντας ότι τα αναχαιτιστικά αποτελούν μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας. Σε αυτό συμμετέχουν επίσης μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αντιμετώπισης drones. Όπως σημείωσε εκπρόσωπος, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «μοιράστηκαν ισότιμα το βάρος» στην επιχείρηση «Epic Fury».

Ανάλογη θέση εξέφρασε και η ισραηλινή πλευρά, τονίζοντας ότι η συνεργασία υπήρξε στενή και πλήρως συντονισμένη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πραγματική εικόνα στο πεδίο δείχνει αυξημένη εξάρτηση από την αμερικανική αεράμυνα, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση για την ισορροπία δυνάμεων και τα όρια των αμερικανικών αποθεμάτων.