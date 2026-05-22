Υψηλόβαθμος ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα, Πέμπτη (21/05), στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί.

Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα “αγκάθια” στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Τραμπ: «Δεν το χρειαζόμαστε, αλλά θα το πάρουμε»

«Θα τα πάρουμε. Δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε. Πιθανότατα θα τα καταστρέψουμε αφού τα πάρουμε, αλλά δεν θα τους αφήσουμε να τα κρατήσουν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο για τα ιρανικά αποθέματα ουρανίου.

Πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει θαφτεί μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η ανάκτηση του ουρανίου είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Αμερικανού προέδρου στον πόλεμο, καθώς επιμένει ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μια διπλωματική λύση θα ήταν ανέφικτη εάν η Τεχεράνη εφάρμοζε σύστημα διοδίων στο Στενό του Ορμούζ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες.

“Υπάρχουν μερικά καλά σημάδια“, είπε ο Ρούμπιο. “Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος… Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες”.