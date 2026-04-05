Ανακοίνωση για τη διαιτησία της Λιβαδειάς εξέδωσε ο Άρης, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Στέφανου Κουμπαράκη που ήταν στο VAR. Μία ανακοίνωση από την οποία φυσικά και δεν έλειψαν οι … Λανουά και Βαλερί, τους οποίους η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατονομάζει ως βασικούς υπεύθυνος της… ομηρίας -όπως τη χαρακτηρίζει- στην οποία βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά:

«Οι λέξεις «ντροπή» και «ξεφτίλα» έχουν χάσει πια τη σημασία τους…

Αυτό που ζήσαμε -και- σήμερα στη Λιβαδειά μας ξεπερνάει.

Δεν βρίσκουμε πια λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο για να περιγράψουμε αυτό που βιώσαμε. Είναι κατάντια για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αν είναι δυνατόν να ακυρώνεται το πρώτο γκολ του Γκαρέ για ένα… touch (ούτε στο μπάσκετ δεν θα δινόταν φάουλ) που έγινε στη δική μας άμυνα κι ενώ η φάση άλλαξε πόσες φορές!!!

Αν είναι δυνατόν να μην είδαν τη σκαριά του Κωστή στο 73’ και να του χαρίσουν τη δεύτερη κίτρινη!!!

Ο Κουμπαράκης πρέπει απόψε κιόλας να πάει σπίτι του. Να αλλάξει επάγγελμα. Είναι επικίνδυνος, πρέπει να ελεγχθεί η συμπεριφορά του.

Για τον Λανουά τα είπαμε. Αυτός με τον Βαλέρι είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για όλα.

Δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία και το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται καμία ελπίδα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει σε ομηρία γιατί έτσι το θέλουν κάποιοι.

Να χαίρεστε τους Κουμπαράκηδες…»