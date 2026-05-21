Η SpaceX του Έλον Μασκ έκανε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την είσοδό της στο χρηματιστήριο, καταθέτοντας επίσημα έγγραφα για την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO), σε μια κίνηση που φέρνει την εταιρεία πιο κοντά από ποτέ στη Wall Street και σε μια από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές στην ιστορία.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, η κατάθεση της αίτησης σηματοδοτεί την επιτάχυνση του σχεδιασμού της εταιρείας πυραύλων και δορυφόρων, η οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο της διαστημικής τεχνολογίας και των ιδιωτικών τεχνολογικών κολοσσών.

Η SpaceX φέρεται να στοχεύει σε ένα ιδιαίτερα επιθετικό χρονοδιάγραμμα, με παρουσιάσεις προς επενδυτές (roadshow) να ξεκινούν ήδη από τις αρχές Ιουνίου και την τοποθέτηση μετοχών να εξετάζεται ακόμη και μέσα στο ίδιο μήνα, εφόσον οι συνθήκες στις αγορές το επιτρέψουν.

Αν η αποτίμηση της εταιρείας ξεπεράσει τα 25,6 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας εγγραφής, τότε θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών, ξεπερνώντας ακόμη και την ιστορική εισαγωγή της Saudi Aramco το 2019.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα προσδοκιών στη Wall Street για το 2026, το οποίο οι αναλυτές χαρακτηρίζουν πιθανή χρονιά-ορόσημο για τις δημόσιες εγγραφές στις ΗΠΑ. Η Goldman Sachs έχει προβλέψει ότι τα συνολικά έσοδα από IPOs θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 160 δισ. δολάρια, εφόσον μια σειρά από μεγάλα ιδιωτικά ονόματα επιλέξουν να μπουν στις αγορές.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν περιορίζεται μόνο στη SpaceX. Η αγορά παρακολουθεί στενά και άλλες τεχνολογικές εταιρείες που θεωρούνται υποψήφιες για δημόσια εγγραφή, όπως η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, η οποία εξετάζει εδώ και καιρό ένα πιθανό IPO με αποτίμηση που θα μπορούσε να αγγίξει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Παράλληλα, η Anthropic, εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε το μοντέλο Claude, έχει επίσης ξεκινήσει προετοιμασίες για πιθανή είσοδο στο χρηματιστήριο μέσα στο 2026, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου.

Η γενικότερη εικόνα στις αγορές δείχνει ότι οι μεγάλοι τεχνολογικοί «μονόκεροι» βρίσκονται σε φάση αναμονής για το κατάλληλο παράθυρο εισόδου στη Wall Street, με την προοπτική υψηλών αποτιμήσεων αλλά και έντονης μεταβλητότητας λόγω γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η SpaceX εμφανίζεται ως ο πιο ώριμος και ταυτόχρονα πιο φιλόδοξος παίκτης, επιχειρώντας όχι μόνο να γράψει ιστορία στο χρηματιστήριο, αλλά και να χρηματοδοτήσει το επόμενο μεγάλο της άλμα: την περαιτέρω επέκταση των δορυφορικών της δικτύων και των διαστημικών αποστολών με φόντο – όπως συχνά λέει ο ίδιος ο Μασκ – τον Άρη.