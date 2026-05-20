Κάνοντας χιούμορ για «βραχιολάκια», αναφορές σε αυτόφωρο και νέες αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίστηκε ο Νίκος Καραχάλιος στην εκπομπή «15 λεπτά με τον Γιώργο Παπαχρήστο», λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα για τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από τη Μαρία Καρυστιανού και τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό.

«Δεν μου πέρασαν βραχιολάκι… ακόμη», είπε στην έναρξη της συνέντευξης, ενώ υποστήριξε ότι δεν κρύφτηκε ποτέ από τις Αρχές μετά τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η δημόσια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές κλιμακώνεται μετά τις δηλώσεις του Καραχάλιου περί «ρωσικής επιρροής», «bots» και πολιτικού σχεδίου πίσω από το νέο κόμμα που φέρεται να οργανώνεται γύρω από την πρώην πρόεδρο του συλλόγου συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

«Δεν έχετε βρει ακόμα τον Καραχάλιο;»

Ο Νίκος Καραχάλιος περιέγραψε με σκωπτικό τρόπο όσα ακολούθησαν μετά τη μήνυση, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να στέλνει ανακοίνωση έντεκα η ώρα τη νύχτα στην αστυνομία και να της λέει “Δεν έχετε βρει ακόμα τον Καραχάλιο”».

Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν επιχείρησε να αποφύγει τη διαδικασία, αναφέροντας πως βρισκόταν στη Νέα Μάκρη και στον Μαραθώνα, ενώ πρόσθεσε πως «πραγματικά θέλει να πάει στον εισαγγελέα».

«Άλλο η Μαρία των Τεμπών και άλλο η πολιτική»

Στο μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης, ο Καραχάλιος επιχείρησε να διαχωρίσει τη δημόσια εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού ως μητέρας θύματος των Τεμπών από την πολιτική της παρουσία.

«Δεν ήταν κάλεσμα της κυρίας Καρυστιανού. Ήταν κάλεσμα της Μαρίας των Τεμπών», είπε, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική κινητοποίηση για την τραγωδία δεν ταυτίζεται με την πολιτική αξιοποίηση της δυναμικής αυτής.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι συμμετείχε αρχικά βοηθώντας επικοινωνιακά τον σύλλογο, αλλά αποχώρησε όταν – όπως είπε – αντιλήφθηκε ότι «το εγχείρημα γίνεται κόμμα».

Οι αιχμές για «bots» και οργανωμένη στήριξη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι αναφορές του στα social media και στη διαδικτυακή απήχηση της Καρυστιανού.

Ο Καραχάλιος υποστήριξε ότι δημιουργήθηκαν «εκατοντάδες groups» με χιλιάδες followers μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και έκανε λόγο για οργανωμένη ψηφιακή ενίσχυση.

«Γίνεται digital listening αυτή τη στιγμή», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος χρηματοδοτεί αυτή τη δραστηριότητα.

«Θα βρισκόμασταν με έναν Κασσελάκη επί πέντε»

Ο ίδιος στάθηκε και στη δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας ότι η επιρροή της θα μπορούσε να μετατραπεί σε τεράστια πολιτική δύναμη.

«Είχε 80% δημοφιλία. Αν αυτό μεταφραζόταν σε πολιτική δύναμη, θα βρισκόμασταν με έναν Κασσελάκη επί πέντε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη έρχεται σε μια περίοδο που τα σενάρια για πολιτική κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με την αντιπαράθεση πλέον να μεταφέρεται τόσο στα media όσο και στις δικαστικές αίθουσες.