Την έντονη ανησυχία της για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, προειδοποιώντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη ρητορική της «Γαλάζιας Πατρίδας» συνιστούν «ρωγμή εμπιστοσύνης» και ταυτόχρονα «κλιμάκωση της έντασης».

Μιλώντας σε εκδήλωση στο πλαίσιο συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών, η πρώην υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι το σχετικό τουρκικό νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί επισήμως, υπογραμμίζοντας πως η Αθήνα αναμένει το ακριβές περιεχόμενό του πριν προχωρήσει σε οριστικές εκτιμήσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ακόμη και η συζήτηση γύρω από αυτό εντείνει το ήδη επιβαρυμένο κλίμα.

Αίσθηση της περικύκλωσης

Η Ντόρα Μπακογιάννη επισήμανε ότι η Τουρκία παραδοσιακά λειτουργεί με την αίσθηση της «περικύκλωσης», εκτιμώντας ότι οι διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας συχνά ερμηνεύονται στην Άγκυρα ως παράγοντας ανασφάλειας. Όπως είπε, αυτό είναι μια λανθασμένη ανάγνωση, καθώς η Ελλάδα «δεν έχει καμία επιθετική πρόθεση».

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της γεωπολιτικής συγκυρίας και των περιφερειακών εξελίξεων ως παράγοντες που επηρεάζουν τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες, σημειώνοντας ότι τόσο ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός όσο και οι εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία συμβάλλουν στην αύξηση της έντασης.

Αναφερόμενη στη διεθνή διάσταση, η πρώην υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες, επισημαίνοντας τον ρόλο της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης και της ενεργειακής της θέσης. Υπογράμμισε επίσης ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να κινείται με βάση τη «realpolitik», δηλαδή με ευελιξία, ρεαλισμό και αποφυγή εσωτερικού λαϊκισμού.

Αβέβαιο περιβάλλον ασφαλείας

Στο ίδιο πλαίσιο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την ευρύτερη διεθνή αστάθεια, αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο ενδεχόμενο διαταραχής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Όπως σημείωσε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα νέο, πιο αβέβαιο περιβάλλον ασφάλειας, που απαιτεί ευρωπαϊκό συντονισμό και διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Για την αποστολή αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στην Τουρκία, η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε λόγο για «λογική κίνηση», στο πλαίσιο των συμμαχικών υποχρεώσεων και των περιφερειακών απειλών που αντιμετωπίζει η Άγκυρα.

Ανάγκη για εθνική συναίνεση

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ανάγκης για εθνική συναίνεση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι τα μεγάλα κόμματα έχουν σε μεγάλο βαθμό κοινή στρατηγική αντίληψη στα ελληνοτουρκικά και ότι η σταθερότητα σε αυτά τα ζητήματα είναι κρίσιμη.

Τέλος, σχολιάζοντας το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, σημείωσε ότι ο αυξανόμενος πολυκερματισμός δημιουργεί προκλήσεις για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, εκτιμώντας ότι πρόκειται για εξέλιξη που απαιτεί προσεκτική διαχείριση και προβληματισμό.

Η τοποθέτησή της εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν ένα από τα πιο ευαίσθητα και κρίσιμα πεδία της περιφερειακής σταθερότητας.