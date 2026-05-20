«Το είπαμε, το κάναμε». Με αυτή τη φράση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνόψισε την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», που πραγματοποιήθηκε στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, η αναβάθμιση της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού και η στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ.

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι το υπουργείο Οικονομικών είχε αρχικά αντιρρήσεις για τη διάθεση επιπλέον πόρων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «κατά κανόνα η απάντηση είναι αυτόματα όχι» όταν ζητούνται περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση κατέληξε ότι η αναβάθμιση των συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται σε εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων.

«Θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων σας και των διοικήσεων», δήλωσε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «το ελάχιστο ευχαριστώ» προς το προσωπικό των συγκοινωνιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους εργαζόμενους που έχουν αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή τους στις αστικές συγκοινωνίες, σημειώνοντας ότι οι απολαβές τους πρέπει να αντανακλούν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν. Παράλληλα, τόνισε ότι βλέπει «χαμόγελα ανθρώπων που αγαπούν τη δουλειά τους», ως ένδειξη της αλλαγής κλίματος στις συγκοινωνίες της πρωτεύουσας.

Ανανέωση στόλου και νέες προσλήψεις

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος του 2023 προέβλεπε 1.000 νέα οχήματα έως τα μέσα του 2026. «Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον 1.700 λεωφορεία συνολικά.

Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, όπως είπε, είναι πλήρως προσβάσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον, διαθέτουν κλιματισμό και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας για τους οδηγούς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού, καθώς επί 15 χρόνια δεν είχαν γίνει προσλήψεις στις αστικές συγκοινωνίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει βάρος στην προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής, επισημαίνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού «έχει μέλλον», ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν προβλέπω σύντομα ή στο απώτερο μέλλον λεωφορεία χωρίς οδηγούς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κυκλοφοριακό και αναβάθμιση της Γραμμής 1

Η ανανέωση του στόλου, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, επέτρεψε τη βελτίωση των συχνοτήτων στα δρομολόγια, ειδικά στις γραμμές με αυξημένη επιβατική κίνηση. Αναφέρθηκε στη γραμμή 550, την οποία –όπως είπε– χρησιμοποιούσε ως μαθητής, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις στις γραμμές υψηλής ζήτησης έχουν ήδη θετικά αποτελέσματα.

Μεγάλο μέρος της ομιλίας αφορούσε τη συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού της Αθήνας. «Αν πιστεύει κανείς ότι η λύση είναι περισσότεροι δρόμοι, είναι λανθασμένη προσέγγιση», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι η συνεχής επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση διατηρεί το χαμηλότερο εισιτήριο μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή πολιτική με κοινωνικό πρόσημο. Ωστόσο, προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει πως «όλοι πληρώνουν».

Η νέα εποχή του Ηλεκτρικού

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός θα τεθεί σε λειτουργία τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραδοθούν ακόμη 14 συρμοί. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί πόροι για την ανακατασκευή δέκα επιπλέον συρμών, με τις εργασίες να πραγματοποιούνται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία και «από ελληνικά χέρια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εικόνα εγκατάλειψης που παρουσίαζε για χρόνια η Γραμμή 1, κάνοντας λόγο για προβλήματα καθαριότητας, παλιούς συρμούς και γκράφιτι που παρέμεναν για δεκαετίες. Τόνισε ότι στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων του Μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και επόμενα βήματα

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερο στην τεχνολογία και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης των συγκοινωνιών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας του δικτύου. Κλείνοντας, έδωσε ραντεβού με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών για το πρώτο δρομολόγιο του νέου συρμού στη Γραμμή 1, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει «απολύτως προσηλωμένη» στους στόχους για τις συγκοινωνίες της Αθήνας.