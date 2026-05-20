Ένα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) στην Αττική Οδό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσέκρουσε με τη μηχανή του αρχικά σε περιπολικό, το οποίο διενεργούσε έλεγχο στη ΛΕΑ και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε φορτηγό.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε στο ύψος των διοδίων της Αττικής Οδού στην Ανθούσα.

Οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Λόγω του δυστυχήματος, έχουν σημειωθεί μεγάλες καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από την Παιανία έως την Πλακεντία.