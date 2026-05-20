Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανακοίνωσε ότι επέτρεψε τη διέλευση περισσότερων από 25 πλοίων, ανάμεσά τους και δεξαμενόπλοια, από τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο.

Η Τεχεράνη έχει περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στον στρατηγικής σημασίας αυτό δίαυλο μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, το Ιράν εξακολουθεί να απαιτεί από κάθε πλοίο που επιθυμεί να περάσει από το Ορμούζ να λάβει προηγουμένως έγκριση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, 26 πλοία –δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά– διέπλευσαν το Ορμούζ» ανέφεραν οι Φρουροί στην πλατφόρμα Χ. Όπως διευκρίνισε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, τα πλοία αυτά πέρασαν αφού «συνεργάστηκαν» με τις ιρανικές αρχές.

Η Νότια Κορέα επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι ένα δικό της δεξαμενόπλοιο διέσχισε τα Στενά «σε συντονισμό με το Ιράν». Πρόκειται για το πρώτο νοτιοκορεατικό πλοίο που περνά από το Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, το Ιράν έχει συγκροτήσει έναν νέο φορέα, την Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από την προηγούμενη εβδομάδα παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των πλοίων που διαπλέουν τα Στενά.