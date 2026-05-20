Έτοιμη για το Final Four φαίνεται πως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Βασίλισσα» θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια σε ισπανικό «εμφύλιο» στον δεύτερο ημιτελικό στο «Telekom Center Athens» στις 21:00. Πρώτα θα ακολουθήσει ο ημιτελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε 3 ώρες νωρίτερα, στις 18:00.

Ο λογαριασμός της Ρεάλ στο «X» δημοσίευσε στιγμιότυπα από την τελευταία προπόνηση των Ισπανών στην Μαδρίτη, στην οποία φαίνονται στιγμιότυπα από το διπλό που έπαιξαν μεταξύ τους οι παίκτες της ομάδας.

Τελευταία προπόνηση των «Μερένγχες» πριν τον αγώνα με τις «νυχτερίδες» θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης, στο ΟΑΚΑ.